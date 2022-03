Het Vlaams Parlement heeft woensdag unaniem de oprichting van een onderzoekscommissie naar de wantoestanden in de kinderopvang goedgekeurd. De commissie komt er op aandringen van oppositiepartij Vooruit na een reeks schrijnende verhalen over wantoestanden in Vlaamse kinderdagverblijven.

De einddatum voor de onderzoekscommissie is in de goedgekeurde motie nog wel aangescherpt van eind 2022 naar 1 juli 2022. Het voorzitterschap van de commissie gaat normaal gezien naar N-VA-parlementslid Koen Daniëls. Daarover bestaat er volgens verschillende bronnen een akkoord tussen meerderheid en oppositie, maar de officiële beslissing over de samenstelling en het voorzitterschap is voor volgende week.

