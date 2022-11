Vlaams Parlement wil 8,7 miljoen euro besparen en snoeit dieper in partijdotaties en toelages

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft woensdagmiddag een reeks besparingen goedgekeurd voor een totaalbedrag van 8,7 miljoen euro. Dat heeft parlementsvoorzitter Liesbeth Homans via haar woordvoerder aan Belga laten weten. De besparingen worden nu opgenomen in het ontwerp van begroting 2023 en in het ontwerp van meerjarenbegroting 2023-2027.

Bedoeling is om nog deze legislatuur (die loopt tot in 2024) 4,8 miljoen euro te besparen op de werking van het parlement.

‘Deze besparingen worden o.a. gerealiseerd door het uitstellen van een reeks infrastructuurwerken in de parlementaire gebouwen, het beperken van de gevelwerken tot dringende herstellingen en besparingen op publiekswerking, communicatie, opleiding, en consultancy’, zo staat te lezen in een persbericht van het parlement. Vorig jaar besliste het parlement al om (vanaf 2022) 5 procent te besparen op de parlementaire vergoedingen. Die besparing wordt bestendigd voor de rest van de legislatuur, goed voor een besparing van 1,4 miljoen euro.

Daarnaast zijn de partijen het ook eens om dieper te snijden in de dotaties en de werkingstoelages voor de fracties. De besparing op de partijdotatie wordt opgetrokken van 6 naar 10 procent. De besparing op de werkingstoelage wordt versterkt van 6 procent naar 8 procent. Hierdoor wordt een besparing van 2,5 miljoen euro gerealiseerd.

Het besparingsplan is woensdag eenparig goedgekeurd door het Uitgebreid Bureau van het parlement. Dat is het orgaan dat de politieke werking van het parlement coördineert. Het plan wordt normaal gezien in december voorgelegd aan de plenaire vergadering.