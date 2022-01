Het Vlaams Parlement vraagt dat het Rekenhof een onderzoek doet naar de impact van de personeelsbesparing bij de Vlaamse overheid. Een motie in die zin is woensdag goedgekeurd. De oppositie onthield zich bij de stemming.

Het onderzoek komt er na aandringen van oppositiepartijen Vooruit en Groen. Zij hadden een motie ingediend waarin ze aan het Rekenhof vragen om de impact van de personeelsbesparingen onder de loep te nemen.

Vooruit-parlementslid Kurt De Loor verwijst naar de plannen van de huidige Vlaamse regering om het personeelsbestand tegen het einde van de legislatuur (2024) met 1.440 te verminderen. 'Vanuit Vooruit en Groen vrezen we dat dergelijke afslanking grote gevolgen kan hebben op de dienstverlening aan de burger', aldus De Loor.

De nieuwe personeelsbesparingen komen ook bovenop de besparingen van de vorige legislatuur. Volgens Vooruit en Groen laten de aanhoudende besparingen zich ook al voelen in concrete dossiers, zoals de problematische milieu-controle in het PFOS-dossier.

In antwoord op de motie vanuit Vooruit en Groen kwamen meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld met een eigen motie op de proppen. Die verschilt op een aantal punten van de motie van de oppositie. Zo start het onderzoek in de goedgekeurde tekst in 2019, terwijl de oppositie graag 2014 als startpunt had genomen.

Verder gebruikt de goedgekeurde motie volgens Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz een '360 gradenevaluatie'. Bedoeling van die aanpak, die '360 gradenevaluatie', is om de rol en betrokkenheid van alle overheidspartners mee onder de loep te nemen.

