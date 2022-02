Het Vlaams Parlement heeft woensdag een resolutie goedgekeurd waarin de regering gevraagd wordt om het Covid Safe Ticket (CST) af te schaffen 'zodra op het Overlegcomité beslist wordt naar code geel over te schakelen, zoals voorzien in de coronabarometer'. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PVDA onthielden zich bij de stemming. Zij vragen een onmiddellijke afschaffing van het CST.

Op vrijdag 4 maart komt het Overlegcomité opnieuw samen over de coronacrisis. Mogelijk wordt dan beslist om in de coronabarometer over te stappen van de huidige code oranje naar code geel. Dat zou onder meer betekenen dat het Covid Safe Ticket (CST) kan verdwijnen voor de horeca en op evenementen.

In het Vlaams Parlement diende oppositiepartij Vlaams Belang - al lang een vurig tegenstander van het CST-instrument - donderdag met spoed een resolutie in om het CST 'onmiddellijk en definitief' af te schaffen.

Het initiatief van het Vlaams Belang lokte een aantal andere partijen uit hun kot. Zo diende oppositiepartij PVDA een eigen resolutie in waarin ook wordt aangedrongen op de onmiddellijke afschaffing van het instrument.

En ook de meerderheid kwam met een eigen resolutie op de proppen waarin de regering gevraagd wordt het CST af te schaffen 'zodra op het Overlegcomité beslist wordt naar code geel over te schakelen, zoals voorzien in de coronabarometer'. Dit tot grote ergernis van Filip Brusselmans (Vlaams Belang).

'Dit is een vodje papier. Jullie vragen niet meer of minder dan de bestendiging van wat al beslist was', aldus Brusselmans. Hij hekelde vooral de houding van N-VA over het CST. 'Jullie zijn geen leeuwen, maar een bende bange schapen'. Ook PVDA-fractieleider Jos D'Haese bestempelde de tekst van de meerderheid als 'de uitvoering van beslist beleid'.

