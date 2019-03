Vlaams Parlement schrijft nog amper zelf wetgeving

Zowel het Vlaams Parlement als de regering kan wetgeving voorstellen, die in Vlaanderen decreten worden genoemd. Sinds de start van deze regeerperiode in 2014 is dus een op de vijf decreten het gevolg van een vanuit het Vlaams Parlement ingediend voorstel. De rest van het wetgevend werk vloeit dus voort uit ontwerpen van de Vlaamse regering. Die verhouding zal de komende weken niet meer veranderen. Het Vlaams Parlement sluit pas op 24 april de deuren en traditioneel worden op het einde nog heel wat plannen door het parlement gejaagd.

Maar uit een overzicht van het werk dat nog moet gebeuren en dat De Tijd kon inkijken, blijkt dat de verhouding ongewijzigd zal blijven. Terwijl 20 jaar geleden 30 procent van de goedgekeurde decreten door parlementsleden werden ingediend, gold dat voor deze regeerperiode slechts voor 19 procent van de goedgekeurde decreten. Bovendien zijn een groot deel daarvan verkapte regeringsvoorstellen, zegt parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA).