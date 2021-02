Het Vlaams Parlement gaat voortaan een jaarlijkse kinderrechtendag organiseren. Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft daarvoor maandag het licht op groen gezet. De dag zal georganiseerd worden in de week rond 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.

Volgens de woordvoerster van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) zal er een stuurgroep worden samengesteld met vertegenwoordigers van kinderrechtenactoren en van kinderen- en jongerenorganisaties. Die stuurgroep 'concretiseert verder op welke manier de inbreng van de jongeren best gebeurt en welke organisaties op de dag zelf betrokken worden'.

'Belangrijk is dat kinderen en jongeren in hun taal en op hun tempo hun eigen ervaringen en het bredere perspectief van kinderen en jongeren kunnen inbrengen', luidt het nog. (Belga)

