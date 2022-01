Er komt in het Vlaams Parlement een nieuwe commissie die zich zal buigen over de Vlaamse energie- en klimaatplannen. Dat is volgens verschillende bronnen maandag afgesproken in het Uitgebreid Bureau van het parlement.

De praktische afspraken over onder meer de scope en de timing van de commissie moeten nog verder vastgelegd worden, maar het zou alvast de bedoeling zijn om eerst de lopende PFAS-PFOS-onderzoekscommissie af te ronden. Die onderzoekscommissie wil tegen eind januari de werkzaamheden afronden.

CD&V laat in een reactie weten tevreden te zijn met de nieuwe Vlaamse klimaatcommissie. 'Vlaanderen moet zijn Vlaams energie- en klimaatplan herzien, met hogere ambities, maar ook becijferde maatregelen en acties', zegt Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne. 'Via de Vlaamse klimaatcommissie kunnen we nu sectoren en experten betrekken bij de uitwerking van een efficiënt energie- en klimaatbeleid voor Vlaanderen. Draagvlak is belangrijk om snel te kunnen schakelen. Klimaatbeleid komt zo te staan waar het hoort op de parlementaire agenda: bovenaan!'

