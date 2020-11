De commissie Energie van het Vlaams Parlement heeft woensdag beslist de dotatie aan de Vlaamse energieregulator (VREG) niet goed te keuren. De begrotingsdocumenten van de VREG zijn voorlopig 'te summier' en 'onvoldoende transparant', zegt Vlaams parlementslid Andries Gryffroy.

De VREG moet dus met bijkomende informatie op de proppen komen.

Energieregulator VREG kwam woensdag tekst en uitleg geven over het ondernemingsplan voor 2021. Normaal gezien moest ook gestemd worden over de dotatie aan de VREG. Voor 2021 gaat het om een bedrag van zo'n 6,55 miljoen euro, goed voor 80 procent van de VREG-begroting. Maar het is niet tot een stemming gekomen.

'Op basis van de veel te summiere begrotingsdocumenten die we van de regulator gekregen hebben, hebben we besloten om vandaag de dotatie voor de VREG niet goed te keuren', zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA). 'Het financiële plaatje blijft na de bespreking van vandaag onduidelijk. Er is bijkomende informatie nodig', aldus Gryffroy.

De VREG heeft dus de vraag gekregen om met een 'sterker onderbouwde begroting' op de proppen te komen. Bedoeling is dat de stemming over de dotatie op 2 december kan plaatsvinden.

De VREG moet dus met bijkomende informatie op de proppen komen. Energieregulator VREG kwam woensdag tekst en uitleg geven over het ondernemingsplan voor 2021. Normaal gezien moest ook gestemd worden over de dotatie aan de VREG. Voor 2021 gaat het om een bedrag van zo'n 6,55 miljoen euro, goed voor 80 procent van de VREG-begroting. Maar het is niet tot een stemming gekomen. 'Op basis van de veel te summiere begrotingsdocumenten die we van de regulator gekregen hebben, hebben we besloten om vandaag de dotatie voor de VREG niet goed te keuren', zegt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy (N-VA). 'Het financiële plaatje blijft na de bespreking van vandaag onduidelijk. Er is bijkomende informatie nodig', aldus Gryffroy. De VREG heeft dus de vraag gekregen om met een 'sterker onderbouwde begroting' op de proppen te komen. Bedoeling is dat de stemming over de dotatie op 2 december kan plaatsvinden.