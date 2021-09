Het Vlaams Parlement heeft woensdag het licht op groen gezet voor een wijziging aan het statuut van parlementsleden waardoor zieke parlementsleden na meer dan 30 dagen afwezigheid hun onkostenvergoeding verliezen.

Over die regeling was dinsdag een akkoord bereikt binnen het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement en ze werd woensdagavond unaniem goedgekeurd in de plenaire.

De discussie over langdurig afwezige parlementsleden kwam in een stroomversnelling door volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi. Zij kwam vorig jaar in opspraak omwille van mogelijke subsidiefraude met haar dansproject Let's Go Urban en andere vzw's en is al bijna een jaar afwezig. Ze is officieel in ziekteverlof en hoeft de zittingen dus niet bij te wonen om recht te hebben op haar volledige vergoeding. Dat heeft geleid tot forse kritiek en verontwaardiging.

Onkosten

Binnen het parlement is nu beslist om in te grijpen op de verloning van langdurig afwezige volksvertegenwoordigers. De vergoeding die parlementsleden krijgen, bestaat grotendeels uit een vaste vergoeding en een forfaitaire onkostenvergoeding, samen goed voor gemiddeld 5750 euro netto per maand. Wie door ziekte of een ongeval langer dan 30 dagen afwezig is, zal voortaan - bedoeling is dat de regeling ingaat op 1 oktober - de forfaitaire onkostenvergoeding van zo'n 2200 euro per maand verliest en terugvalt op 3500 euro netto of 60 procent van zijn/haar normale vergoeding. Binnen het Uitgebreid Bureau is ook afgesproken om andere bepalingen in het statuut van de parlementsleden 'te harmoniseren' met de nieuwe regeling.

Nu al verliezen parlementsleden bijvoorbeeld een deel van hun vergoeding wanneer ze onvoldoende aanwezig zijn bij stemmingen in de plenaire. Om te vermijden dat langdurig zieke parlementsleden zwaarder gestraft zouden worden dan parlementsleden die niet komen opdagen voor stemmingen, wordt gekeken of dezelfde looningreep ook kan toegepast worden op die 'spijbelaars'.

