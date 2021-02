De plenaire zitting van het Vlaams Parlement heeft de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs goedgekeurd.

'Dit is niet het resultaat van politiek overleg, maar van onderwijsoverleg', zei minister Ben Weyts woensdag nog eens. De raad van bestuur van het Katholiek Onderwijs vergadert donderdag om 16 uur.

Aan de nieuwe, aangescherpte, eindtermen, wordt al ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Weyts ziet er een deel van de oplossing in voor de dalende resultaten van onze leerlingen in internationaal onderzoek.

In november vorig jaar liet de Raad van State weten ernstige bedenkingen te hebben bij de nieuwe eindtermen, onder meer bij de omvang en de gedetailleerdheid.

De regering reageerde daarop met enkele aanpassingen. Zo wordt een praktijkcommissie opgericht die moet oordelen of de invoering goed verloopt in TSO, BSO en KSO. Op basis van de bevindingen kan er al na één schooljaar worden bijgestuurd.

'Dit is niet het resultaat van politiek overleg, maar van onderwijsoverleg', zei Weyts woensdag. 'De enige keuze die wij politiek hebben gemaakt is dat we de opdracht hebben gegeven om de lat hoger te leggen, om ze actueler te leggen en om te streven naar een optimaal evenwicht tussen algemene vorming en beroeps- en technische vorming.' De minister gaf nog mee dat de praktijkcommissie zal worden voorgezeten door een directeur van een katholieke school.

De raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen komt donderdag om 16 uur samen. Daar zal de koepel aftoetsen of de aanpassingen die de regering nog heeft gedaan na de kritiek van de Raad van State volstaan. Meerdere katholieke schoolbesturen overwegen naar het Grondwettelijk Hof te stappen om de eindtermen te laten vernietigen.

Oppositiepartijen Vlaams Belang, sp.a, Groen en PVDA onthielden zich woensdag bij de stemming, onder meer omwille van de krappe timing. Verschillende partijen waarschuwden dat het komende schooljaar in het gedrang komt in het geval van een vernietiging.

GO!: 'Eindtermen komen geen moment te vroeg'

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is tevreden dat de eindtermen finaal zijn goedgekeurd. Dat komt geen moment te vroeg, integendeel, klinkt het in een reactie van de onderwijskoepel.

'Het GO! staat klaar met leerplannen en een intensief begeleidings- en ondersteuningstraject', reageert afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. 'Er is enorm veel tijd overgegaan om de eindtermen goedgekeurd te krijgen. Het wordt voor onze scholen en onze pedagogische begeleidingsdienst geen evidente oefening om alles op een kwaliteitsvolle manier te implementeren, de coronapandemie maakt de uitdaging nog groter.' Het GO! vraagt daarom een overgangsperiode voor de doorlichtingen door de inspectie zoals voor de eerste graad secundair onderwijs het geval was.

