De plenaire vergadering van het Vlaams parlement verloopt vanaf deze week opnieuw volledig fysiek. Met andere woorden: alle 124 leden zullen de vergadering woensdag samen kunnen bijwonen. Dat heeft het Uitgebreid Bureau van het parlement maandag beslist, zo bevestigt de woordvoerster van parlementsvoorzitster Liesbeth Homans.

De commissies verlopen deze week nog digitaal, omdat daarover al afspraken gemaakt waren. Maar vanaf volgende week vinden ook die opnieuw fysiek plaats, tenzij het bureau van de commissie er anders over beslist. Net als in andere parlementen kwam de plenaire vergadering in het Vlaams parlement de afgelopen twee jaar in afgeslankte vorm bijeen, als gevolg van de coronamaatregelen.

Het aantal toegestane leden in het halfrond werd vorig jaar al eens opgetrokken. Vanaf woensdag is dus iedereen weer welkom in de Koepelzaal. De Kamer vergadert vanaf deze week opnieuw volledig fysiek, zowel in de commissies als in de plenaire.

