Vlaams Parlement dient tweede belangenconflict in tegen Brusselse decumul

De motie voor het belangenconflict werd woensdag met een drievierdemeerderheid goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Enkel oppositiepartijen Groen en sp.a stemden tegen, samen met Hermes Sanctorum (onafhankelijke).

Het Brusselse voorstel van ordonnantie voert een decumul in van een lokaal uitvoerend mandaat met een parlementair mandaat (Brussels, Vlaams, federaal of Europees). Het parlement keurde met een grote meerderheid de tekst goed, maar in de Nederlandstalige taalgroep waren enkel sp.a en Groen voor en was een grote meerderheid tegen.

De Franstalige partijen wilden daarop gebruik maken van het ABS, het anti-blokkeringssysteem dat destijds in het leven geroepen werd om te voorkomen dat het Vlaams Blok de Brusselse instellingen zou blokkeren.

Voor N-VA, Open Vld en CD&V zou hierdoor geen rekening gehouden worden met de Nederlandstaligen en daarom riepen ze een eerste belangenconflict in. Dat liep woensdag in het Overlegcomité af zonder resultaat. Daarom diende het Vlaams Parlement nu een tweede belangenconflict in, ditmaal niet namens de Vlaamse Gemeenschap, maar namens het Vlaamse gewest.

Door het belangenconflict is het voorstel van ordonnantie opnieuw geblokkeerd en wordt de kwestie wellicht over de verkiezingen van 26 mei getild. Groen reageert ontgoocheld op de indiening van het tweede belangenconflict.

'Men kiest ervoor het gecumuleer van postjes in stand te houden, en verdedigt daarmee de belangen van een handvol Brusselse politici, in plaats van die van alle Brusselaars', zegt Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt.