Het Vlaams Parlement betreurt de 'opschudding' die ontstaan is over een themanummer van het maandblad Newsweek naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het Vlaams Parlement.

In een mededeling op de website van het parlement staat dat 'de verwarring hoofdzakelijk te wijten is aan een tendentieus en historisch onjuist artikel in een Vlaamse krant'.

Om haar verjaardag te vieren ging het Vlaams Parlement in zee met Newsweek. Maar het feestnummer van dat magazine zorgde de voorbije dagen voor wat ophef. Die ophef ontstond vooral na een artikel van De Standaard-journalist Marc Reynebeau. Hij merkte op dat er twee notoire collaborateurs, August Borms en Staf Declercq, vermeld staan in een soort 'eregalerij' van de Vlaamse emancipatie.

Het Forum van Joodse Organisaties reageerde nadien 'met ontzetting' op het feit dat 'twee nazisympathisanten als iconen van de Vlaamse beweging worden opgevoerd'. Sp.a-parlementsleden Hannelore Goeman en Caroline Gennez vinden dan weer dat er excuses moeten komen voor de zwarte bladzijde en het leed van de collaboratie. 'Na 50 jaar wordt het tijd dat de Vlaamse politiek het leed van het verleden erkent en er zich expliciet voor verontschuldigt', klinkt het.

. © Belga

Het Vlaams Parlement gaat in tegen de kritiek en de beeldvorming die is ontstaan. In een mededeling op de website van het parlement staat in de eerste plaats dat de inhoudelijke verantwoordelijkheid van het nummer bij de redactie van Newsweek ligt.

Maar de opschudding die is ontstaan komt volgens het parlement vooral door 'een tendentieus en historisch onjuist artikel in een Vlaamse krant'.

Zo is er bijvoorbeeld nergens sprake van een 'eregalerij'. De figuren August Borms en Staf Declercq staan wel vermeld in een overzicht van veertien Vlaamse koppen 'die de emancipatie van taal en volk hebben vormgegeven'.

'Hun duister verleden wordt nergens verheerlijkt of geminimaliseerd. Ze zijn opgenomen in een lijst met Vlaamse koppen die de emancipatie van een volk vorm geven, omdat emancipatie wordt bepaald door positieve, maar helaas ook door negatieve ervaringen. Het zou van geschiedvervalsing getuigen om deze minder fraaie kanten en figuren dood te zwijgen en niks te schrijven over hun verwerpelijke daden', stelt het parlement.

Auguste Borms © Belga

Het parlement benadrukt ook dat de namen van Borms en Declercq vermeld worden in een artikel dat geschreven werd door professor en historicus Bruno De Wever (UGent) waarin ook duidelijk wordt verwezen naar de Vlaamse collaboratie als een zwarte bladzijde. In dat artikel wordt de collaboratie niet alleen 'kritische en wetenschappelijk benaderd', maar wordt ze ook 'veroordeeld'.

