De Vlaamse regering en de sociale partners in de zorgsector starten onderhandelingen op over betere arbeidsvoorwaarden. Dat laten ze woensdag weten in een gemeenschappelijke mededeling.

De kern van de Vlaamse regering is woensdagochtend in overleg gegaan met de vakbonden en werkgevers in de Vlaamse zorgsector. Bij aankomst aan het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon klonk het bij de sociale partners in koor dat ze net zoals op federaal vlak een structurele investering en loonsverhoging voor de zorgwerknemers willen.

'De Vlaamse regering is zich bewust van de enorme inspanningen die de voorbije maanden tijdens de coronacrisis in de zorg- en welzijnssector geleverd zijn en engageert zich om deze waardering ook concreet te maken', is na afloop te lezen in een mededeling.

'Er is een positief en constructief overleg geweest over de uitdagingen in de sector, gelet op de uitdagingen van arbeidskrapte, de werkdruk en de loon- en arbeidsvoorwaarden, zowel in de publieke als in de private sector.' De partijen hebben een onderhandeling opgestart die voor het einde van het jaar zou moeten worden afgerond.

De kern van de Vlaamse regering is woensdagochtend in overleg gegaan met de vakbonden en werkgevers in de Vlaamse zorgsector. Bij aankomst aan het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon klonk het bij de sociale partners in koor dat ze net zoals op federaal vlak een structurele investering en loonsverhoging voor de zorgwerknemers willen. 'De Vlaamse regering is zich bewust van de enorme inspanningen die de voorbije maanden tijdens de coronacrisis in de zorg- en welzijnssector geleverd zijn en engageert zich om deze waardering ook concreet te maken', is na afloop te lezen in een mededeling. 'Er is een positief en constructief overleg geweest over de uitdagingen in de sector, gelet op de uitdagingen van arbeidskrapte, de werkdruk en de loon- en arbeidsvoorwaarden, zowel in de publieke als in de private sector.' De partijen hebben een onderhandeling opgestart die voor het einde van het jaar zou moeten worden afgerond.