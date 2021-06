Het Vlaams opleidingsverlof wordt volgend schooljaar eenmalig verdubbeld van 125 uur naar 250 uur. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). De verdubbeling kan enkel als de werkgever de opleiding suggereert.

De Vlaamse regering heeft daarvoor 10 miljoen euro voorzien. Bedoeling is een extra boost te geven aan het Vlaams opleidingsverlof zodat nog meer werknemers gestimuleerd worden om opleidingen te volgen.

Een werknemer kan momenteel via het Vlaams opleidingsverlof maximaal 125 uur afwezig zijn op het werk. Dat kan verdubbeld worden als de werkgever, na overleg met de werknemer, zelf opleidingen suggereert.

Dat betekent dus dat een werknemer 125 uur afwezig mag zijn voor opleidingen die die zelf kiest, en 125 uur voor opleidingen die de werkgever suggereert. Het verlof kan niet verplicht worden. Het is de werknemer die beslist om in te gaan op het voorstel van de werkgever.

