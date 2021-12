Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is niet te spreken over de plannen van haar Brusselse collega Elke Van den Brandt om de A12 om te vormen tot een groene stadsboulevard met minder rijstroken.

'Zonder meer eenzijdig rijstroken afbouwen, kan niet', zo antwoordde Peeters in het Vlaams Parlement op vragen van Karin Brouwers (CD&V), Inez De Coninck (N-VA) en Els Ampe (Open Vld). De Open Vld-minister dringt aan op overleg. Als Brussel doof blijft voor die vraag, sluit minister Peeters juridische stappen niet uit.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) deed eerder deze week haar plannen voor de A12 uit de doeken. Daarin wordt de autostrade omgevormd tot een groene stadsboulevard waarbij er stadsinwaarts maar één van de drie rijstroken zou overblijven. In de vrijgekomen ruimte zou het gewest een groene promenade aanleggen met wandelpaden, een fietssnelweg, een nieuwe tramlijn, een rolschaatspiste en bomen.

Maar Brussels minister van Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels) liet al verstaan dat hij niet van plan is de nodige vergunning af te leveren. Hij was oorspronkelijk een van de trekkers van het project, maar kan zich niet meer vinden in een aantal wijzigingen die Van den Brandt volgens hem zonder overleg zou hebben doorgevoerd. 'Naar één rijstrook gaan is de Vlamingen koeioneren. Daar doe ik niet aan mee', liet Smet optekenen.

Gebrek aan overleg

Ook Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is 'not amused'. Zij moest de plannen van haar Brusselse collega zelf in de krant lezen, zo zei Peeters woensdag in het Vlaams Parlement. De Open Vld-minister hekelt het gebrek aan overleg over mobiliteitsprojecten die de gewestgrenzen overschrijden. Dat was volgens Peeters ook al het geval in andere dossiers, zoals in de Brusselse plannen voor een stadstol.

'Zonder meer en eenzijdig rijstroken afbouwen, kan niet. Net zomin als men een stadstol kan invoeren. Overleg en samenwerking zijn de boodschap', aldus Peeters. Zij dringt daarom aan op overleg. 'Als dat overleg niet slaagt, dan zullen we juridische stappen moeten ondernemen', klinkt het.

Vlaams parlementslid Stijn Bex (Groen) begrijpt niet waarom minister Peeters 'compleet uit de lucht valt'. 'Dit is meermaals aan bod gekomen op het overleg tussen de Brusselse en Vlaamse administratie', aldus Bex.

'Zonder meer eenzijdig rijstroken afbouwen, kan niet', zo antwoordde Peeters in het Vlaams Parlement op vragen van Karin Brouwers (CD&V), Inez De Coninck (N-VA) en Els Ampe (Open Vld). De Open Vld-minister dringt aan op overleg. Als Brussel doof blijft voor die vraag, sluit minister Peeters juridische stappen niet uit. Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) deed eerder deze week haar plannen voor de A12 uit de doeken. Daarin wordt de autostrade omgevormd tot een groene stadsboulevard waarbij er stadsinwaarts maar één van de drie rijstroken zou overblijven. In de vrijgekomen ruimte zou het gewest een groene promenade aanleggen met wandelpaden, een fietssnelweg, een nieuwe tramlijn, een rolschaatspiste en bomen. Maar Brussels minister van Stedenbouw Pascal Smet (one.brussels) liet al verstaan dat hij niet van plan is de nodige vergunning af te leveren. Hij was oorspronkelijk een van de trekkers van het project, maar kan zich niet meer vinden in een aantal wijzigingen die Van den Brandt volgens hem zonder overleg zou hebben doorgevoerd. 'Naar één rijstrook gaan is de Vlamingen koeioneren. Daar doe ik niet aan mee', liet Smet optekenen. Ook Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters is 'not amused'. Zij moest de plannen van haar Brusselse collega zelf in de krant lezen, zo zei Peeters woensdag in het Vlaams Parlement. De Open Vld-minister hekelt het gebrek aan overleg over mobiliteitsprojecten die de gewestgrenzen overschrijden. Dat was volgens Peeters ook al het geval in andere dossiers, zoals in de Brusselse plannen voor een stadstol. 'Zonder meer en eenzijdig rijstroken afbouwen, kan niet. Net zomin als men een stadstol kan invoeren. Overleg en samenwerking zijn de boodschap', aldus Peeters. Zij dringt daarom aan op overleg. 'Als dat overleg niet slaagt, dan zullen we juridische stappen moeten ondernemen', klinkt het. Vlaams parlementslid Stijn Bex (Groen) begrijpt niet waarom minister Peeters 'compleet uit de lucht valt'. 'Dit is meermaals aan bod gekomen op het overleg tussen de Brusselse en Vlaamse administratie', aldus Bex.