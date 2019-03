Vlaams minister Ben Weyts en Waalse collega willen luchtverkeersleiding regionaliseren

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) en zijn Waalse evenknie Jean-Luc Crucke (MR) willen nadenken over de regionalisering van de luchtverkeersleiding. De reactie komt er na de aanhoudende problemen bij skeyes.

'Zo kunnen we niet verder. De luchtvaartmaatschappijen hebben nood aan stabiliteit om te kunnen werken.' Zo reageert Waals minister van Luchthavens Jean-Luc Crucke op de aanhoudende problemen bij luchtverkeersleider skeyes, het vroegere Belgocontrol. Tot op heden is dat een autonoom overheidsbedrijf onder de vleugels van de Belgische staat.

Crucke wijst op de acties bij de instantie, die dit jaar al twaalf actiedagen zag. De minister, een zelfverklaarde Waalse regionalist van MR, wil daarom nadenken over defederalisering. 'Ik heb aan de Waalse luchthavenmaatschappij Sowaer gevraagd om de mogelijkheid te bestuderen.'

Zo zou Wallonië het eigen luchtruim kunnen controleren. Volgens de Franstalige liberaal benadelen de acties immers hoofdzakelijk de Waalse luchthavens.

Ook Luc Partoune, topman van de luchthaven van Luik, mengt zich in de discussie. 'Deze sociale acties gijzelen al onze klanten', zegt hij. 'Skeyes biedt niet langer de service waarvoor het betaald wordt. Het is allesbehalve normaal dat een minderheid aan luchtverkeersleiders de economische activiteit in gevaar brengt van zowel onze luchthaven, van de luchtvaartmaatschappijen en van hun klanten.'

Gegarandeerde dienstverlening

Minister Ben Weyts (N-VA) verwelkomt de oproep van Crucke. Hij zegt tegenover Knack dat 'hij vanzelfsprekend voorstander is van regionalisering'. Weyts zegt dit ook al bij herhaling te hebben bepleit.

'We kunnen in Vlaanderen dan ook werk maken van verzelfstandiging. Een Vlaamse poot met gegarandeerde dienstverlening biedt meer zekerheid en wordt niet getroffen door acties', aldus de Vlaams-nationalist.

Of er überhaupt iets in huis kan komen van de plannen van beide excellenties, moeten volgende regeringsonderhandelingen duidelijk maken.