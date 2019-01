Vlaams kinderrechtencommissaris: 'Nadia Sminate (N-VA) voedt angstcultuur over IS-kinderen'

Volgens Bruno Vanobbergen wordt door Sminate 'ten onrechte een angstcultuur tegenover deze kinderen gevoed'.

Onlangs oordeelde de Brusselse kortgedingrechter dat zes kinderen van IS-strijdsters en hun moeders naar België gerepatrieerd moeten worden. Die uitspraak was voor Nadia Sminate (N-VA) de aanleiding voor een vraag aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) over de mate waarin het Vlaams onderwijs is voorbereid op de komst van kinderen van IS-moeders. Sminate bleek achteraf niet helemaal gerustgesteld door het antwoord van de minister en postte berichten op Facebook en Twitter met volgende boodschap: 'Binnenkort minstens 40 kinderen van IS-moeders in onze scholen. Wie is verantwoordelijk?'

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen heeft het erg moeilijk met die communicatie. Zo zijn er vragen te stellen bij het cijfer van 40 kinderen. 'OCAD heeft het over 150 kinderen, van wie er maar 15 tot 20 gelokaliseerd kunnen worden. En in het vonnis is sprake van de verplichte opname van zes kinderen', aldus Vanobbergen. Maar meer ten gronde vindt hij dat Sminate de kinderen enkel afschildert als 'een gevaar'. 'Dat is echt niet correct. De manier waarop de kinderen worden voorgesteld is choquerend. Men voedt hiermee de angstcultuur ten opzichte van die kinderen en dat is wel het laatste wat ze nodig hebben'.

'Medestander'

Vanobbergen roept op tot 'rust en sereniteit' rond de betrokken kinderen. Volgens hem is er binnen het Vlaamse onderwijs- en jeugdhulplandschap voldoende expertise en begeleiding voorhanden om die kinderen op te vangen. De kinderrechtencommissaris staat niet alleen met zijn kritiek. Ook CD&V-parlementslid Ward Kennes is geschrokken van de toon van de communicatie van Sminate. 'Ik vond die toon nogal choquerend', aldus Kennes, 'Dit is minstens stemmingmakerij. We mogen die kinderen ook niet stigmatiseren om wat hun ouders hebben gedaan'.

Sminate zelf reageert 'verwonderd' op de kritiek van de kinderrechtencommissaris. 'Ze zouden in mij net een medestander moeten zien. Ik wil het Vlaamse onderwijs beschermen door aan te dringen op meer begeleiding. De angst van ouders en leerkrachten is terecht en het is niet door die angst onder de mat te schuiven dat we het probleem oplossen.'

Sminate ontkent dat ze met haar communicatie angstgevoelens wil aanwakkeren. 'Maar je mag niet vergeten dat die kinderen naar hier komen met andere waarden en normen. Je mag dat niet allemaal afwentelen op de leerkrachten en het onderwijs. Er moet een betere ondersteuning en begeleiding komen. Dat is net mijn bezorgdheid en ik wil daar gerust over in gesprek gaat met het Kinderrechtencommissariaat', zegt Sminate aan Belga.