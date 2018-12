Vlaams fractieleider Diependaele (N-VA): 'Oppositiekuur is geen keuze voor Forza Ninove'

Diependaele was donderdagavond als regiocoördinator aanwezig bij de bestuursvergadering van de lokale afdeling van de partij in Ninove. Joost Arents maakt door zijn steun aan de coalitie geen deel meer uit van de partij. 'De vraag was niet of we Joost al dan niet binnen of buiten de partij zouden houden, maar of ons afdelingsbestuur zou meestappen in het nieuwe politiek project dat Joost aangegaan is met Open Vld en de stadslijst S.A.M.E.N.', aldus Diependaele. Het bestuur besliste dat niet te doen.

Volgens Diependaele is het dan ook een statutaire afleiding dat Arents de facto geen deel meer uitmaakt van de partij. 'Als je tegen de beslissing van het bestuur ingaat, kom je automatisch buiten de partij te staan.'

De Vlaams fractieleider wees erop dat de N-VA in Ninove van vijf naar twee zetels is gegaan bij de verkiezingen. 'Dan is het duidelijk dat de kiezer je niet lust', zei hij. 'Wij hebben de verkiezingen heel zwaar verloren. Dan wil je de wil van de kiezer respecteren. Daarom hebben wij voor onszelf uitgemaakt dat we geen deel kunnen uitmaken van de meerderheid.'

Volgens hem is het aan de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen - Forza Ninove, Open Vld en de stadslijst S.A.M.E.N. - om te bekijken hoe ze aan de wil van de kiezer tegemoetkomen. 'Ik weiger te erkennen dat wij verantwoordelijk zouden zijn voor een mogelijke impasse', zegt hij. 'We hebben gedaan wat de kiezer van ons gevraagd heeft. Voor alle duidelijkheid, niet meestappen in het project van Joost richting Open Vld en S.A.M.E.N., dat was absoluut geen keuze voor Forza Ninove.'

Diependaele benadrukte ook nog dat de N-VA de Vlaamse kiezer niet in de steek liet, zoals Guy D'haeseleer van Forza Ninove beweert. 'Ook ons bestuur had niet de wil om mee te gaan in zijn verhaal. Wij hadden geen vertrouwen in het project van meneer D'haeseleer.'