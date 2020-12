Het Vlaams Energieagentschap (VEA) gaat voortaan door het leven als het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

In het vernieuwde agentschap is de afdeling energie, klimaat en groene economie van het Departement Omgeving ondergebracht. Door die operatie wordt volgens minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir 'alle expertise op het vlak van energie en klimaat gebundeld in één slagkrachtig agentschap'.

Volgens minister Demir zit de knowhow op het vlak van energie en klimaat te verspreid over de Vlaamse overheid. Zo is er het Vlaams Energieagentschap (VEA) dat onder meer verantwoordelijk is voor het Vlaams energiebeleid. Maar ook binnen het Departement Omgeving is er een afdeling bezig met beleidsvraagstukken rond energie en klimaat. Datzelfde Departement Omgeving is ook bezig met luchtkwaliteit terwijl ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dagelijks werkt rond luchtkwaliteit.

'Hoewel alle entiteiten over erg veel expertise beschikken, spreekt het voor zich dat dit efficiënter georganiseerd kan worden', meent minister Demir. Zij werkte een hervorming uit die woensdag is goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

De N-VA-minister bundelt de afdeling energie, klimaat en groene economie van het Departement Omgeving met het Vlaamse Energieagentschap (VEA) en vormt het om tot één Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het team luchtkwaliteit van de afdeling energie, klimaat en groene economie wordt dan weer bij de VMM ondergebracht.

'Op die manier versterken we zowel ons beleid inzake luchtkwaliteit, als ons energie- en klimaatbeleid. Met de uitdagingen die voor ons liggen om de leefbaarheid in onze regio te verbeteren en de energie- en klimaattransitie in goede banen te leiden, moeten we alle overbodige drempels en versnippering wegwerken. Een overheid moet zich zo efficiënt mogelijk organiseren. Dat doen we nu', zegt Demir.

In het vernieuwde agentschap is de afdeling energie, klimaat en groene economie van het Departement Omgeving ondergebracht. Door die operatie wordt volgens minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir 'alle expertise op het vlak van energie en klimaat gebundeld in één slagkrachtig agentschap'. Volgens minister Demir zit de knowhow op het vlak van energie en klimaat te verspreid over de Vlaamse overheid. Zo is er het Vlaams Energieagentschap (VEA) dat onder meer verantwoordelijk is voor het Vlaams energiebeleid. Maar ook binnen het Departement Omgeving is er een afdeling bezig met beleidsvraagstukken rond energie en klimaat. Datzelfde Departement Omgeving is ook bezig met luchtkwaliteit terwijl ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dagelijks werkt rond luchtkwaliteit. 'Hoewel alle entiteiten over erg veel expertise beschikken, spreekt het voor zich dat dit efficiënter georganiseerd kan worden', meent minister Demir. Zij werkte een hervorming uit die woensdag is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De N-VA-minister bundelt de afdeling energie, klimaat en groene economie van het Departement Omgeving met het Vlaamse Energieagentschap (VEA) en vormt het om tot één Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het team luchtkwaliteit van de afdeling energie, klimaat en groene economie wordt dan weer bij de VMM ondergebracht. 'Op die manier versterken we zowel ons beleid inzake luchtkwaliteit, als ons energie- en klimaatbeleid. Met de uitdagingen die voor ons liggen om de leefbaarheid in onze regio te verbeteren en de energie- en klimaattransitie in goede banen te leiden, moeten we alle overbodige drempels en versnippering wegwerken. Een overheid moet zich zo efficiënt mogelijk organiseren. Dat doen we nu', zegt Demir.