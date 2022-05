Vlaams-Brabantse deputatie bereikt geen akkoord over gascentrale Vilvoorde

De deputatie van Vlaams-Brabant heeft geen akkoord bereikt over de hernieuwde vergunningsaanvraag voor de gascentrale in Vilvoorde, zo heeft de deputatie donderdag bekendgemaakt. De beslissing ligt nu weer op de tafel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Donderdagvoormiddag moest de deputatie beslissen over de vernieuwde vergunningsaanvraag van Engie voor een gascentrale in Vilvoorde. Het gaat om een gascentrale van 850 megawatt. In november 2021 weigerde minister Demir de vergunning al eens.

Over de aanvraag waren positieve adviezen binnengekomen vanuit verschillende instanties, maar bij een aantal gedeputeerden rezen toch twijfels bij de technische onderbouwing ervan. De deputatie vond bijgevolg geen overeenstemming in het dossier, wat een ‘staking van stemmen’ tot gevolg heeft. Gedeputeerden Ann Schevenels (Open Vld) en Tom Dehaene (CD&V) stemden uiteindelijk voor, gedeputeerden Bart Nevens en Gunther Coppens (beiden N-VA) stemden tegen.

Een staking van stemmen komt wettelijk gezien overeen met een weigering van de vergunningsaanvraag. Engie kan nu nog in beroep gaan bij de Vlaamse regering, in het bijzonder bij minister Demir.