Net als op het federale niveau, nemen ook op het Vlaamse niveau enkele kleppers het tegen elkaar op. Open VLD-voorzitter en zelfverklaard kandidaat-premier Gwendolyn Rutten trekt de lijst van haar partij. Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) lijkt haar meest te duchten opponent. CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement Peter Van Rompuy is lijsttrekker van de christendemocraten. Voor SP.A trekt voormalig voorzitter Bruno Tobback de lijst, voor Groen is dat Vlaams parlementslid An Moerenhout.