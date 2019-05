Een van de verklaringen die Leuvens schepen Bieke Verlinden, in Vlaams-Brabant eerste opvolger op de SP.A-lijst voor de Vlaamse verkiezingen, ziet voor het electoraal succes van het Vlaams Belang 'is het feit dat het debat tijdens de kiescampagne vooral gegaan is over het migratiethema, waarbij bepaalde partijen erin geslaagd zijn mensen bang te maken'.

'In de kieskring Vlaams-Brabant bijvoorbeeld had je met Theo Francken, Dries Vanlangenhove en Maggie De Block drie figuren die het vooral op een polariserende manier hadden over migratie en op die manier de angst bij de mensen voedden. Het succes van het Vlaams Belang stond op die manier in de sterren geschreven. Dat een zeer omstreden, extreemrechtse figuur als Vanlangenhove in deze tijd de kiezer weet te verleiden, verbaast mij enorm', aldus Verlinden op ROB-tv.