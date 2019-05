In Vlaanderen begint de tendens stilaan duidelijk te worden, maar op een algemeen beeld op de stembusslag in Wallonië is het nog even wachten. In het zuiden van het land wordt in alle gemeenten nog met potlood en papier gestemd.

De Brusselse universiteit ULB deed wel al een exitpoll, waaruit bleek dat de PS goed stand zou houden in Wallonië. Ook Ecolo zou het goed doen, terwijl de MR van uittredend premier Charles Michel en het cdH licht zouden verliezen. In de eerste officiële resultaten uit Rochefort in Namen, blijft PS ook de grootste.