Oppositiepartij Vlaams Belang is er niet over te spreken dat premier Alexander De Croo (Open VLD) zich donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer zal laten vervangen door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). De premier zelf woont de EU-top bij.

'Een premier die regeert via ministeriële besluiten en persconferenties en het parlement en de oppositie botweg buitenspel zet, is ongezien en ongehoord', zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Zijn partij wil de premier laten opvorderen.

'Blijkbaar vindt premier De Croo de EU belangrijker dan de nochtans bijzonder ingrijpende coronamaatregelen in eigen land', sneert Van Grieken. Volgens de Vlaams Belang is het een vorm van 'minachting' tegenover het parlement.

Ook Kamerfractieleider Barbara Pas vindt dat De Croo tekst en uitleg moet komen geven in het parlement. 'Zolang de premier weigert hierop in te gaan, kan wat ons betreft de plenaire vergadering van de Kamer geen aanvang nemen. Indien premier De Croo denkt dat hij en zijn regering boven de democratie staan, is het onze plicht om hem ter verantwoording te roepen', aldus Pas.

