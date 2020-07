Vlaams Belang wil dat het Vlaams Parlement een belangenconflict inroept tegen het wetsvoorstel dat de abortuswet versoepelt. Zo'n een belangenconflict zou de verdere behandeling van het voorstel in de Kamer opschorten. Om het te kunnen inroepen, moet drie vierde van het Vlaams Parlement akkoord gaan.

Om die drie vierde te bereiken, zou de voltallige Open VLD-fractie het belangenconflict mee moeten goedkeuren. Dat lijkt onwaarschijnlijk, want Open VLD heeft het bewuste voorstel mee ondertekend.

Vlaams Belang is, net als CD&V en N-VA, fors gekant tegen het wetsvoorstel van socialisten, liberalen, groenen, PVDA en DéFI om de termijn voor abortus uit te breiden van twaaf naar achttien weken zwangerschap. Het voorstel kort ook de bedenktijd in van zes naar twee dagen en haalt abortus volledig uit de strafwet. De kwestie zet de federale formatie onder hoogspanning.

De kans is groot dat de Kamer zich uitgerekend deze week opnieuw over de kwestie moet buigen. De voorzitters van CD&V, Open VLD en MR proberen voor 21 juli een Arizona-coalitie op de been te brengen met N-VA, sp.a en cdH, maar CD&V en N-VA hebben van de goedkeuring van het abortuswetsvoorstel een breekpunt gemaakt. Daarmee komt de druk bij de liberalen terecht. Zij zijn in principe voor het voorstel, maar de leden van MR en Open VLD krijgen de vrijheid om het voorstel al dan niet goed te keuren.

Open VLD-fractieleider Vincent Van Quickenborne zei dat vrijdag in een televisieinterview aan de VRT, MR-partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez zei dat zondag nog eens voor de camera van de RTBF. Vlaams Belang voert nu nog eens de druk op in het Vlaams Parlement. Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens dient daar een voorstel in om een belangenconflict in te roepen.

Een belangenconflict kan ingediend worden als het ene parlement zich ernstig benadeeld voelt door een voorstel in een andere wetgevende assemblee. Een goedkeuring kan met drie vierde van de stemmen en schort de procedure in het andere parlement - in dit geval de Kamer - voor 60 dagen. Om aan die drie vierde te komen, zijn 93 stemmen nodig. CD&V, N-VA en Vlaams Belang komen daarvoor zestien stemmen tekort.

De Open VLD-fractie telt net zestien leden. Dat zou betekenen dat de Vlaamse liberalen een belangenconflict moeten inroepen tegen een tekst die ze mee hebben ingediend. 'Open VLD zal moeten kiezen: schaart het zich achter de Vlaamse meerderheid en ineens ook achter haar regeringsmeerderheid of kiest het voor Frans- en progressiefdolle avonturen van de abortuscoalitie?', zegt Janssens.

