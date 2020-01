Het Vlaams Belang wil dat de controlecommissie van de Kamer zich buigt over de inkomsten die de PVDA/PTB haalt uit lidgelden. De leden betalen aan de partij samen meer dan 1,5 miljoen euro per jaar, bijna even veel als PS, MR, N-VA en CD&V samen.

In Het Laatste Nieuws en De Morgen zegt Kamerfractieleider Barbara Pas van Vlaams Belang donderdag dat moet onderzocht worden of het lidgeld van de PVDA geen 'verkapte vorm van gift' is. 'Indien zou blijken dat de zelfverklaarde politieke maagden van PVDA/PTB inderdaad de wet hebben overtreden en hebben gesjoemeld met het niet-registreren van giften, dienen de nodige sancties te worden opgelegd.'

De wet op de partijfinanciering zegt dat politieke partijen giften en sponsoring van bedragen hoger dan 125 euro moeten registreren. Giften van meer dan 500 euro per persoon zijn wettelijk zelfs verboden.

PVDA werkt als enige politieke partij met variabele lidgelden, waarbij het lidgeld van wie opklimt in de partij op basis van een referentiebudget wordt bepaald.

Parlementslid en PVDA-woordvoerder Tom De Meester zegt dat er 'niets mis' is met de bijdragen van de PVDA-leden.

'Wij steunen op eigen krachten. Dat maakt ons onafhankelijker van overheidssteun. De andere partijen zouden daar beter een voorbeeld aan nemen, in plaats van louter aan de subsidiekraan te hangen. De klassieke partijen zijn de grootste subsidieslurpers.'

Volgens De Meester strijkt het Vlaams Belang jaarlijks 2,5 miljoen euro belastinggeld op, de N-VA zelfs 13,4 miljoen. 'Dát is het probleem, niet de ledenbijdragen van de PVDA.'

