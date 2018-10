Vlaams Belang verkettert en verleidt N-VA

Rode draad in alles wat de twee zeggen, is N-VA, de partij die wordt weggezet als flauw afkooksel, maar tegelijk wordt meegetrokken in een rechtse paringsdans.

'Ik weet uit goede bron dat ze bij de partijtop van N-VA erg zenuwachtig aan het worden zijn, omdat het niet zeker is dat ze alle lokale afdelingen kunnen overtuigen om het cordon sanitaire te respecteren', zei Tom Van Grieken vooraleer hij enkele duizenden militanten toesprak. 'In enkele gemeenten in de provincie Antwerpen worden aftastende gesprekken gevoerd', voegde Filip Dewinter er aan toe. 'Het cordon is niet langer het probleem van Vlaams Belang, het is het probleem van Bart De Wever geworden. Hij wil aan de macht blijven in de stad Antwerpen en dat moet dan maar met Groen. Ik hoor veel N-VA-kiezers die daar niet gelukkig mee zijn.'

Als een machtsdeelname niet mogelijk blijkt na 14 oktober, is het Belang bereid om gedoogsteun te leveren vanuit de oppositie. 'In Antwerpen stellen we daarvoor zelfs maar één voorwaarde: een migratiestop', aldus de lijsttrekker. In hun laatste toespraken voor de verkiezingszondag focussen de twee voornamelijk op de migratiestroom, 'want ook lokaal zijn de meeste problemen terug te voeren tot migratie'.

'Terwijl het aantal asielaanvragen in Europa daalt met 44 procent, gaat het cijfer in dit land omhoog. In de eerste acht maanden van dit jaar zelfs met 20 procent', zei Van Grieken. 'De N-VA heeft van geen enkel punt de afgelopen jaren een breekpunt gemaakt en al zeker niet van asiel en immigratie. Wellicht was het motto: deelnemen is belangrijker dan winnen.'

Vlaams Belang krijgt op de meeting een hart onder de riem van de Italiaanse regeringspartij Lega (de voormalige Lega Nord). 'Ik wens jullie veel succes met de komende gemeenteraadsverkiezingen', zei vicepremier Matteo Salvini in een videoboodschap. 'Maar ook succes met de komende maanden, die misschien de geschiedenis van Vlaanderen, van België en van Europa zullen veranderen.'