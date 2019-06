Vlaams Belang mag een derde keer op gesprek gaan bij N-VA-voorzitter Bart De Wever. Dat heeft persagentschap Belga uit goede bron vernomen. SP.A en Groen hebben nog geen uitnodiging ontvangen.

De formatiegesprekken op Vlaams niveau verlopen in de grootste discretie. Vlaams formateur Bart De Wever heeft intussen twee gespreksrondes achter de rug en daarbij is enkel PVDA afgevallen.

De voorbij week is er erg veel gezegd en geschreven over de gesprekken met Vlaams Belang. Nu blijkt dat de partij van voorzitter Tom Van Grieken een derde keer op gesprek mag komen bij De Wever.

Wanneer het gesprek zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Bij N-VA bevestigt noch ontkent men een derde gesprek met het Vlaams Belang en houdt men zich aan de afgesproken mediastilte. 'We werken verder', klinkt het enkel.

Andere partijen

CD&V en Open VLD houden naar goede gewoonte de lippen stijf op elkaar over een eventueel derde gesprek met de formateur.

De twee linkse partijen SP.A en Groen willen wel kwijt dat zij nog geen uitnodiging hebben ontvangen. Ook in de tweede gespreksronde wachtte N-VA met die uitnodiging tot het gesprek met Vlaams Belang was afgelopen.

'Niet ernstig'

Volgens politicoloog Nicolas Bouteca moeten daar evenwel geen te grote gevolgen aan worden gekoppeld. 'N-VA wil hiermee nogmaals tonen dat het wil luisteren naar de Vlaming, maar ik blijf ervan overtuigd dat het niet echt de bedoeling is om Vlaams Belang aan boord te halen. Het is ook een zinloze discussie, omdat CD&V en Open VLD niet bereid worden gevonden om mee te stappen.

'Ik denk bovendien dat N-VA zelf ook niet met Vlaams Belang wil regeren. De partij zou daarmee haar argument verliezen dat een stem voor Vlaams Belang een verloren stem is.'

Tijd rekken?

De Vlaamse formateur blijft vooral tijd rekken, vindt Bouteca. 'Pas als er meer duidelijkheid komt over wat er federaal mogelijk is, zal men overgaan tot de vorming van een regionale regering. Ik vermoed dat er federaal al gesprekken worden gevoerd tussen PS en N-VA.'

Chris Janssens, die voor Vlaams Belang met formateur Bart De Wever onderhandelt, is het daar niet mee eens. 'Het is wel een feit dat er nog geen enkele regeringsvorming in een definitieve plooi is gevallen, behalve in Brussel, dus is het logisch dat iedereen nog even naar iedereen blijft kijken. De jongste verkiezingen hebben toch net aangetoond dat dat argument niet gepakt heeft?', reageert hij.

Janssens kan nog niet inschatten wat De Wever wil bereiken in de derde ronde van de formatie. 'In de tweede gespreksronde hebben wij onze voorstellen op tafel gelegd. Ik kan nog niet beoordelen in welke mate daar een positieve evaluatie van gemaakt is.'

Het Vlaams Parlementslid rekent nog steeds op een plaats in de regering. 'We zijn de tweede grootste fractie in het parlement, we gaan dus voor een volwaardige regeringsdeelname. Een scenario waarin we slechts gedoogsteun zouden leveren, geniet niet onze voorkeur.'