Vlaams Belang promoot boekje 'Francken faalt' in Maximiliaanpark

Terwijl vrijdag het lang aangekondigde boek van de staatssecretaris verschijnt, probeert Van Grieken hem de loef af te steken door nu al met een eigen boek(je) te komen over het beleid van de N-VA'er. Het steekt bij Vlaams Belang al langer dat Francken steevast bovenaan de ranglijst met populairste politici prijkt, terwijl zijn beleid volgens de extreemrechtse partij lang niet zo streng is als hij zelf doet uitschijnen.

Van Grieken trok dinsdag naar het Maximiliaanpark in Brussel om er zijn gratis werkstuk voor te stellen. 'Niets symboliseert meer het falend beleid dan het Maximiliaanpark, dat bevolkt wordt door illegalen waar de politie en overheid niet tegen optreden', stak de voorzitter van wal. 'Links heeft een probleem met Theo Francken zijn woorden, maar het fundamentele probleem is dat er nooit daden volgen.'

In het boek kaart Van Grieken aan dat de globale immigratiedruk opnieuw toeneemt en dat het aantal nieuwe immigranten vorig jaar steeg tot net geen 140.000, het op één na hoogste sinds het begin van de tellingen. Ook het aantal asielaanvragen zit opnieuw in stijgende lijn. De eerste acht maanden van dit jaar lag het aantal aanvragen 20 procent hoger dan in dezelfde periode in 2017.

Ook het terugkeerbeleid faalt volgens Van Grieken over de ganse lijn. 'Aan slechts zestien procent van de bevelen om het grondgebied te verlaten, wordt een gevolg gegeven. Ik zeg niet dat je voor de volle honderd procent kan terugsturen, maar toch meer dan zestien procent.' En ook de gezinshereniging 'is nog steeds zo lek als een zeef'.