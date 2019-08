Vlaams Belang pompt nog eens 100.000 euro in onlinepropaganda

Vlaams Belang en zijn kopstukken blijven volop investeren in propaganda op Facebook. In totaal gaat het al over meer dan 100.000 euro in één maand tijd. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en het Belang van Limburg zaterdag.

© Reuters