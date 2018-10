Vlaams Belang mikt op Antwerpse volksraadpleging rond immigratiestop

Vlaams Belang maakt intussen ook werk van een volksraadpleging over zo'n immigratiestop, waarvan ze de resultaten wil overhandigen aan de volgende burgemeester. De teller staat al op zowat 40.000 van de 50.000 benodigde handtekeningen, stelt de partij.

Volgens lijsttrekker Filip Dewinter zouden heel wat sociaal-economische problemen in Antwerpen kunnen worden opgelost als er minder migranten zich zouden vestigen in de stad. 'De witte stadsvlucht houdt aan, met zowat 3.000 autochtonen per jaar die de stad verlaten, terwijl er een pak meer mensen afkomstig van buiten de EU binnenkomen dan er vertrekken', stelt hij.

'De wachtlijsten voor sociale woningen, het capaciteitsprobleem in het onderwijs, de hoge werkloosheid... Het heeft allemaal te maken met de toename van de bevolking en meer bepaald mensen met een migratieachtergrond.'

Dewinter wijst het stadsbestuur van huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA) met de vinger. 'Deze coalitie heeft de voorbije zes jaar geen aandacht besteed aan het afremmen van de immigratie', zegt Dewinter. 'Ook de islamisering van Antwerpen is op die manier niet gestopt.'

Vlaams Belang stelt dat N-VA zowel in Antwerpen als op Vlaams en federaal niveau nochtans sleutelposities bezet als het op asiel en migratie aankomt. Als oplossing vraagt de partij een inschrijvingsstop in de stad voor niet-EU-burgers.