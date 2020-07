Vlaams Belang-Kamerlid Katleen Bury heeft woensdag een brief met een verdacht poeder ontvangen op haar thuisadres in Dilbeek. De politie onderzoekt de zaak. 'Ik moet in quarantaine blijven tot er uitsluitsel is over het poeder', legt Bury uit.

'Ik heb de brief vanmiddag uit de bus gehaald. Het was een lange enveloppe met een kleinere enveloppe in. In de brief zat ook poeder en een plastic zakje met poeder', legt Bury uit.

Nog voor ze de deur van haar woning opende, verwittigde Bury de politie. Die kwam ter plaatse, samen met de civiele bescherming en de brandweer. Het poeder zelf wordt onderzocht. De vier kinderen van Bury werden naar elders gebracht, Bury zelf moet in afzondering blijven tot er duidelijkheid is over het poeder.

Bury sluit niet uit dat er een verband is met haar activiteiten als politica. 'Toch is het schrikken. Ik zit wel in de politiek, maar ik blijf ver weg van discussies op sociale media en zet me in de Kamer in op dossiers rond Justitie. Ik heb ook nooit eerder dreigbrieven of iets dergelijks gehad', aldus Bury.

Het is zeker niet de eerste maal dat Vlaams Belang-mandatarissen dergelijke poederbrieven krijgen. Eerder werden zulke brieven verstuurd naar onder andere het nationaal secretariaat van de partij, de fractie in het Vlaams Parlement en naar Vlaams parlementslid Filip Dewinter.

