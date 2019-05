In Antwerpen hebben 1.100 mensen de slotmeeting van Vlaams Belang in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei bijgewoond.

In het evenementencenter Dock 3 spraken vier lijsttrekkers - Filip Dewinter, Chris Janssens, Barbara Pas en voorzitter Tom Van Grieken - de menigte toe. Er werd aangevangen met een minuut stilte voor de vermoorde Julie Van Espen, die een week eerder in het nabijgelegen Albertkanaal vermoord werd teruggevonden. 'Als ons land een kordaat justitiesysteem had gehad, dan had de moordenaar, een recidivist, niet vrij rondgelopen in die buurt', aldus Dewinter.

De partij klonk zaterdag strijdvaardig tegenover 'de traditionele partijen'. "Wat heeft de politieke klasse eigenlijk gedaan de afgelopen vijf jaar? , vroeg voorzitter Van Grieken zich af. 'Voor deze regering hadden we de hoogste belastingen en de laagste pensioenen. Na deze regering hebben we nog steeds hoogste belastingen en de laagste pensioenen, alleen mag u daar nog eens twee jaar langer voor werken', zei hij. Vlaams Belang werd dood verklaard, maar staat er weer, klonk het. 'Toch moet ik er ook op wijzen dat goede peilingen niet mogen betekenen dat we op onze lauweren mogen rusten', waarschuwde Van Grieken. 'De strijd is nog niet gestreden', voegde hij eraan toe

Vlaams Belang wil na 26 mei de kans krijgen om mee te besturen op Vlaams niveau. Dewinter stelt dat het een kwestie van tijd is voor het cordon sanitaire doorbroken wordt. 'Ik roep de traditionele partijen op om op 26 mei voor één keer de verkiezingsuitslag te respecteren in plaats van de kiezers te negeren en te schofferen', aldus Dewinter.