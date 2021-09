Het Vlaams Belang heeft een voorstel van decreet klaar dat een overheidstoezicht organiseert op het respect van vrijheid van meningsuiting op sociale media.

'De vrijheid van meningsuiting en de vrije uitwisseling van ideeën zijn hoekstenen van onze vrije democratische samenleving', zegt Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans, die hekelt dat de regeringen in ons land weigeren op te treden tegen openlijke censuur door de techbedrijven, zoals het verwijderen van berichten en zelfs accounts.

Volgens het Vlaams Belang bezondigen bedrijven zoals Twitter, Facebook, YouTube en Instagram zich immers aan een actieve censuur door het verwijderen van berichten en het schrappen van accounts. 'Tal van prominente en invloedrijke figuren werden zo al tijdelijk of permanent verbannen van sociale media zonder dat daarvoor enige wettelijke basis was', klaagt Slootmans aan. 'Zelfs het louter tonen van een foto van/met Zwarte Piet is voor sociale mediabedrijven een voldoende grond geworden voor censuur. Deze censuur gebeurt op basis van ontransparante eigen regels, die deze bedrijven dan ook nog eens boven de nationale wetgevingen stellen van de landen waar hun sociaal netwerk operationeel is'

Het voorstel van decreet stelt dat meningen of accounts waar deze meningen op geformuleerd worden niet mogen gecensureerd worden zolang ze niet in strijd zijn met de geldende wetgeving. Om dit te controleren voorziet het de oprichting van een derde 'Kamer' binnen de Vlaamse Regulator voor de Media, die moet toezien op de bescherming van de vrijheid van meningsuiting voor gebruikers van sociale media, uitspraken doen over geschillen die er ter zake rijzen en - kan bij vaststelling van overtreding - een herstel van het verwijderde bericht of account of een administratieve boete opleggen.

