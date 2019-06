Vlaams Belang heeft zijn stemmen op 26 mei vooral bij N-VA gehaald. Dat blijkt uit een peiling van iVox in opdracht van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws. 31 procent van de kiezers van extreemrechts stemde vijf jaar geleden nog op de Vlaams-nationalisten.

IVox peilde bij 8.500 Vlamingen naar hun stemgedrag nu en vijf jaar geleden. Daaruit blijkt dat bijna een derde van de kiezers van Vlaams Belang overkomt van N-VA. Dat is meer dan de kiezers die aangaven ook in 2014 al op Vlaams Belang te hebben gestemd: 25 procent van de huidige kiezers. Die beweging geldt ook omgekeerd: N-VA verloor 21 procent van haar kiezers uit 2014 aan Vlaams Belang.

De extreemrechtse partij blijkt ook het meest trouwe kiespubliek te hebben: 91 procent van de mensen die in 2014 VB stemde, deed dat op 26 mei opnieuw. Verder haalde Vlaams Belang 7 procent van hun kiezers bij de CD&V, 6 procent bij Open VLD, 4 procent bij SP.A en telkens 1 procent bij Groen en PVDA. 9 procent had in 2014 nog geen stemrecht.

De liberalen verloren dan weer vooral aan N-VA: 14 procent. 9 procent ging richting het Vlaams Belang. CD&V verloor 8 procent aan zowel Vlaams Belang als N-VA, 6 procent schoof op richting CD&V. SP.A verloor 12 procent van de kiezers aan Groen, 11 procent aan de PVDA. De socialisten hadden ook het minst trouwe stempubliek: slechts 56 procent van de kiezers uit 2014 koos opnieuw SP.A.