Vlaams Belang Limburg en Voorpost hebben dinsdag voor de gemeenteraad van Lommel met zo'n 150 militanten actie gevoerd tegen de uitbreiding van het asielcentrum Parelstrand, waar de maximumcapaciteit van 950 personen werd bereikt.

Fedasil verlengde eerder de opvangperiode in het tijdelijk opvangcentrum voor onbepaalde tijd. Chris Janssens, voorzitter van de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams parlement, sprak de actievoerders toe tijdens de betoging dinsdag. 'Niet de bewoners en vakantiegangers van het Parelstrand moeten weggejaagd worden, maar de asielinvasie moet gestopt', schreef Janssens nadien op Facebook.

Lommel heeft momenteel geen afdeling van Vlaams Belang, maar die staat wel in de steigers om in 2024 opnieuw te kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De actie werd daarom georganiseerd door Vlaams Belang Limburg, met de steun van de extreemrechtse organisatie Voorpost.

'Fedasil verhoogde de opvang tot de maximumcapaciteit van niet minder dan 950 asielzoekers. Dat zijn er 200 meer dan de opvang in 2016', aldus de betogers. 'Zonder draagvlak bijna 1.000 asielzoekers in één gemeente opvangen is ongezien. Politici die deze beslissingen nemen hebben geen voeling meer met de realiteit. Zeker niet wanneer het gaat over een open opvangcentrum.'

Voor Vlaams Belang en Voorpost moet de opvang in het Parelstrand met onmiddellijke ingang teruggeschroefd worden. 'Na de huidige winter moet het Parelstrand terug beschikbaar zijn voor toeristen en de vaste bewoners, die door de eigenaar van het Parelstrand en Fedasil verjaagd werden', klinkt het verder.

Fedasil besliste eerder al om langer dan voorzien asielzoekers op te vangen in het tijdelijk opvangcentrum Parelstrand. De vooropgestelde termijn liep tot 31 maart vorig jaar, maar werd later verlengd tot eind augustus en vervolgens tot eind december. Eind november bleek dat de geplande afbouw van het asielcentrum toch niet tegen eind december kon gebeuren en dat de opvangperiode voor onbepaalde tijd werd verlengd.

