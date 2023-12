Vlaams Belang en PVDA niet uitgenodigd op verkiezingsdebat VBO

Opvallende afwezigen bij het komende verkiezingsdebat van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO): Vlaams Belang en PVDA. ‘We gaan niet iemand uitnodigen die ons wil vernietigen’, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO. Het Vlaams Belang reageert kwaad.

In aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar organiseert het VBO een reeks debatgesprekken met verschillende partijvoorzitters. Partijvoorzitters worden elk afzonderlijk uitgenodigd voor een debat van een uur, en dat wordt uitgezonden op Kanaal Z.

Vlaams Belang en de PVDA kregen geen uitnodiging in de bus. ‘Beide partijen zijn niet uitgenodigd. We gaan als Verbond van Belgische Ondernemingen niet in debat met een partij die België weg wil en met een partij die de economie van ons land wil vernielen’, aldus Timmermans daarover. ‘We gaan niet iemand uitnodigen die ons wil vernietigen’.

Timmermans zegt dat het VBO met iedereen wil praten, maar dat het de bedoeling is van een debat om zoveel mogelijk partijleiders aan het woord te laten. Verscheidene vooral Franstalige partijen lieten weten niet aan het debat te willen deelnemen indien ook het Vlaams Belang wordt uitgenodigd. Het gaat om een beslissing van de raad van bestuur van het VBO, waaraan veel discussie is voorafgegaan, zo klinkt het nog.

Het Vlaams Belang reageert verbolgen. ‘Het is duidelijk dat het VBO toegeeft aan de eis van niet-democratische Franstalige partijen’, aldus partijwoordvoerder Alexander Van Hoecke. ‘Jammer dat de stem van veel Vlaamse kiezers én Vlaamse ondernemers niet wordt gehoord.’

Volgens het Vlaams Belang is het zeldzaam dat de partij niet wordt uitgenodigd voor een groot verkiezingsdebat. Zo kwam de partij bijvoorbeeld wel aan het woord bij het verkiezingsdebat van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka.