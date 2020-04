Zowel de jongerenafdeling van het Vlaams Belang als van de N-VA zal binnenkort stoffen mondmaskers ronddelen. Mét eigen logo.

Nu de neus- en mondbescherming een essentiële pijler wordt in de exitstrategie zijn heel wat mensen op zoek naar een mondmasker. Sommige lokale besturen delen ze zelf uit. Ook de federale overheid bestelde maskers, maar daarop is het nog even wachten.

De jongerenafdelingen van de N-VA en het Vlaams Belang nemen alvast de vlucht vooruit. Beide organisaties zullen binnen de kortste tijd maskers ronddelen.

Bij Jong N-VA gaat het in eerste instantie om 1.000 mondmaskers, voorzien van het logo van de jongerenafdeling. De maskers worden naar verluidt besteld bij een Vlaamse producent en zullen beschikbaar zijn voor 5 euro. Het geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek 'aan een Vlaamse universiteit', zegt voorzitter Viktor Rooseleer. Volgens Rooseleer moet de verspreiding niet gezien worden als een opgestoken middelvinger naar de regering-Wilmès, waartegen de N-VA oppositie voert. 'Wij willen gewoon het goede voorbeeld geven', zegt hij.

Bij de Vlaams Belang-jongeren klinkt er wel forse kritiek op de federale regering. 'We gaan niet wachten op deze incompetente regering-Wilmès', zegt voorzitter en Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans. Zijn organisatie mikt op 3.000 maskers met eigen logo, eveneens besteld bij 'een Vlaams bedrijf'. Alle leden van de jongerenafdeling krijgen er eentje en ook niet-leden kunnen gratis een masker krijgen.

Mondmaskers van Jong N-VA © Jong N-VA

Nu de neus- en mondbescherming een essentiële pijler wordt in de exitstrategie zijn heel wat mensen op zoek naar een mondmasker. Sommige lokale besturen delen ze zelf uit. Ook de federale overheid bestelde maskers, maar daarop is het nog even wachten. De jongerenafdelingen van de N-VA en het Vlaams Belang nemen alvast de vlucht vooruit. Beide organisaties zullen binnen de kortste tijd maskers ronddelen. Bij Jong N-VA gaat het in eerste instantie om 1.000 mondmaskers, voorzien van het logo van de jongerenafdeling. De maskers worden naar verluidt besteld bij een Vlaamse producent en zullen beschikbaar zijn voor 5 euro. Het geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek 'aan een Vlaamse universiteit', zegt voorzitter Viktor Rooseleer. Volgens Rooseleer moet de verspreiding niet gezien worden als een opgestoken middelvinger naar de regering-Wilmès, waartegen de N-VA oppositie voert. 'Wij willen gewoon het goede voorbeeld geven', zegt hij.Bij de Vlaams Belang-jongeren klinkt er wel forse kritiek op de federale regering. 'We gaan niet wachten op deze incompetente regering-Wilmès', zegt voorzitter en Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans. Zijn organisatie mikt op 3.000 maskers met eigen logo, eveneens besteld bij 'een Vlaams bedrijf'. Alle leden van de jongerenafdeling krijgen er eentje en ook niet-leden kunnen gratis een masker krijgen.