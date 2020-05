De federale regering moet meestappen in het Europese plan om niet-begeleide minderjarigen op te vangen die nu nog vastzitten in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat zeggen de partijen Ecolo, Groen, CD&V, MR, Open VLD, PS, SP.A en PVDA die daarover woensdag een resolutie hebben goedgekeurd in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. N-VA en Vlaams Belang stemden tegen.

De Europese Commissie lanceerde begin maart de oproep aan de EU-lidstaten om 1.600 minderjarige migranten zonder begeleiding over te nemen van Griekenland. Op de Griekse eilanden verblijven meer dan 40.000 migranten in overvolle opvangkampen. België zou zich volgens de Commissie al aangesloten hebben bij de landen die willen meedoen, maar minister van Asiel en Migratie Maggie De Block zei altijd dat er nog geen concreet engagement is genomen.

Haar partij Open VLD is nu een van de partijen die de regering oproepen om kinderen zonder ouders uit de Griekse kampen op te vangen. Samen met CD&V en MR, die eveneens deel uitmaken van de regering-Wilmès, en met PS, SP.A en PVDA keurden de Vlaamse liberalen een resolutie van Ecolo-Groen in die zin goed.

'Dit is een overwinning van de menselijkheid en de solidariteit', reageert Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. 'Tot nu toe laat België de kinderen in de vluchtelingenkampen aan hun lot over. We zouden ons rot moeten schamen. Over de partijgrenzen heen klinkt nu een luide oproep aan de regering om het getalm te stoppen.'

De Vriendt begrijpt niet dat de regering wacht met het opvangen van 'enkele tientallen' kinderen. 'De omstandigheden in de kampen zijn verschrikkelijk. Het zijn overbevolkte vuilnisbelten met een tekort aan voeding, proper water en sanitair. Er zijn onlusten, branden en zelfs berichten over seksueel misbruik. Dat is geen plek voor kinderen zonder ouders.'

In een reactie verduidelijkt minister De Block dat België op Europees niveau al aan technische gesprekken heeft deelgenomen en luistert naar wat de voorstellen precies zijn. Maar de federale regering moet hoe dan ook rekening houden met het feit dat het coronavirus in ons land rondwaart en met de verzadiging van het opvangnetwerk. 'De bezettingsgraad moet dalen vooraleer ook daar de social distancing kan worden gerespecteerd', luidt het.

Daar komt nog bij dat jeugdzorg een bevoegdheid van de gemeenschappen is. 'Er zijn al veel gesprekken geweest. We hebben met iedereen overlegd met wie we moesten overleggen', luidt het bij het kabinet-De Block. Er lijkt dan ook nieuws in de pijplijn te zitten. De kwestie wordt deze week nog binnen de regering besproken.

De Europese Commissie lanceerde begin maart de oproep aan de EU-lidstaten om 1.600 minderjarige migranten zonder begeleiding over te nemen van Griekenland. Op de Griekse eilanden verblijven meer dan 40.000 migranten in overvolle opvangkampen. België zou zich volgens de Commissie al aangesloten hebben bij de landen die willen meedoen, maar minister van Asiel en Migratie Maggie De Block zei altijd dat er nog geen concreet engagement is genomen. Haar partij Open VLD is nu een van de partijen die de regering oproepen om kinderen zonder ouders uit de Griekse kampen op te vangen. Samen met CD&V en MR, die eveneens deel uitmaken van de regering-Wilmès, en met PS, SP.A en PVDA keurden de Vlaamse liberalen een resolutie van Ecolo-Groen in die zin goed. 'Dit is een overwinning van de menselijkheid en de solidariteit', reageert Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. 'Tot nu toe laat België de kinderen in de vluchtelingenkampen aan hun lot over. We zouden ons rot moeten schamen. Over de partijgrenzen heen klinkt nu een luide oproep aan de regering om het getalm te stoppen.' De Vriendt begrijpt niet dat de regering wacht met het opvangen van 'enkele tientallen' kinderen. 'De omstandigheden in de kampen zijn verschrikkelijk. Het zijn overbevolkte vuilnisbelten met een tekort aan voeding, proper water en sanitair. Er zijn onlusten, branden en zelfs berichten over seksueel misbruik. Dat is geen plek voor kinderen zonder ouders.' In een reactie verduidelijkt minister De Block dat België op Europees niveau al aan technische gesprekken heeft deelgenomen en luistert naar wat de voorstellen precies zijn. Maar de federale regering moet hoe dan ook rekening houden met het feit dat het coronavirus in ons land rondwaart en met de verzadiging van het opvangnetwerk. 'De bezettingsgraad moet dalen vooraleer ook daar de social distancing kan worden gerespecteerd', luidt het. Daar komt nog bij dat jeugdzorg een bevoegdheid van de gemeenschappen is. 'Er zijn al veel gesprekken geweest. We hebben met iedereen overlegd met wie we moesten overleggen', luidt het bij het kabinet-De Block. Er lijkt dan ook nieuws in de pijplijn te zitten. De kwestie wordt deze week nog binnen de regering besproken.