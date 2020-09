De onderhandelaars van de zeven partijen die een nieuwe federale regering willen vormen, zitten in de laatste rechte lijn. Zondagnacht zijn ze uit elkaar gegaan zonder finaal akkoord, maandagmorgen vanaf 10 uur praten ze verder.

De voorzitters van liberalen, socialisten, groenen en CD&V zijn nu al dagen intensief aan het onderhandelen over een regeerakkoord, dat ze uiterlijk maandag klaar willen hebben. De coformateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open VLD) moeten dan verslag uitbrengen aan de koning. Wanneer ze dat precies moeten doen, is nog niet duidelijk. In een toelichting aan VTM Nieuws sprak Magnette zondag over 'maandagavond'.

Die finale budgettaire discussie is nog niet begonnen. De discussie zondagnacht is nog lang doorgegaan rond het institutionele. Er is dus nog geen akkoord. De gesprekken zijn voorlopig stilgezet. Maandagmorgen vanaf 10 uur wordt er verder gepraat over de begroting.

Begrotingswerk

Nadat zondag onder meer over fiscaliteit werd onderhandeld, komen tijdens het begrotingswerk ook heel wat eerder afgesproken maatregelen opnieuw op de tafel. Vraag is bijvoorbeeld hoe de door de sommige partijen gevraagde verhoging van de minimumpensioenen gefinancierd zal worden en hoe die verhoging concreet in de tijd gepland zal zijn.

Ook moet nog beslist worden over de verdeling van de bevoegheden tussen de verschillende partijen en wie er uiteindelijk premier wordt.

Aan RTL-Tvi zei Waals minister-president Elio Di Rupo dat het niet 'ongerechtvaardigd' zou zijn mocht de PS vragen om de eerste minister te mogen leveren, omdat de socialistische familie (PS en SP.A) de grootste politieke familie is. Maar Di Rupo nuanceerde wel: 'Dat is nog iets anders', reageerde hij op de vraag of de PS de Wetstraat 16 effectief zal opeisen.

Lees ook: Kroniek van de week over ontreddering in de Veiligheidsraad en bij de coalitievorming

De voorzitters van liberalen, socialisten, groenen en CD&V zijn nu al dagen intensief aan het onderhandelen over een regeerakkoord, dat ze uiterlijk maandag klaar willen hebben. De coformateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open VLD) moeten dan verslag uitbrengen aan de koning. Wanneer ze dat precies moeten doen, is nog niet duidelijk. In een toelichting aan VTM Nieuws sprak Magnette zondag over 'maandagavond'. Die finale budgettaire discussie is nog niet begonnen. De discussie zondagnacht is nog lang doorgegaan rond het institutionele. Er is dus nog geen akkoord. De gesprekken zijn voorlopig stilgezet. Maandagmorgen vanaf 10 uur wordt er verder gepraat over de begroting.Nadat zondag onder meer over fiscaliteit werd onderhandeld, komen tijdens het begrotingswerk ook heel wat eerder afgesproken maatregelen opnieuw op de tafel. Vraag is bijvoorbeeld hoe de door de sommige partijen gevraagde verhoging van de minimumpensioenen gefinancierd zal worden en hoe die verhoging concreet in de tijd gepland zal zijn. Ook moet nog beslist worden over de verdeling van de bevoegheden tussen de verschillende partijen en wie er uiteindelijk premier wordt.Aan RTL-Tvi zei Waals minister-president Elio Di Rupo dat het niet 'ongerechtvaardigd' zou zijn mocht de PS vragen om de eerste minister te mogen leveren, omdat de socialistische familie (PS en SP.A) de grootste politieke familie is. Maar Di Rupo nuanceerde wel: 'Dat is nog iets anders', reageerde hij op de vraag of de PS de Wetstraat 16 effectief zal opeisen.