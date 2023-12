Vivaldi laat controversieel betogingsverbod vallen

De federale regering voert het gerechtelijk betogingsverbod af, maar voert in ruil wel een resem strafverzwaringen en een versterkt snelrecht sneller in.

Dat verneemt persagentschap Belga in regeringskringen. De regering wilde een tijdelijk demonstratieverbod invoeren voor recidiverende amokmakers die het telkens te bont maken tijdens betogingen. Ze sloot daarover voor de zomer al een akkoord binnen de ministerraad en de tekst kreeg ook al groen licht in de Kamercommissie Justitie.

PS-voorzitter Paul Magnette liet begin november echter weten dat zijn partij het ontwerp dan toch niet kon steunen, hoewel het betogingsverbod er eigenlijk kwam op vraag van de Brusselse PS-burgemeester Philippe Close. Het middenveld, de vakbonden op kop, protesteerde al maanden tegen het betogingsverbod en kreeg daarbij de expliciete steun van de extreemlinkse oppositiepartij PVDA, de grote concurrent van de PS op links.

Het kernkabinet vergaderde woensdagmiddag over de kwestie en kwam tot een compromis. Het betogingsverbod verdwijnt, bevestigt het kabinet van minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open VLD). De regering ‘past voor een afgewaterde versie’ van die ‘symboolmaatregel’, klinkt het.

Snelrecht

In ruil voor het afgevoerde betogingsverbod wil de regering nog voor het einde van het jaar een aantal hervormingen aan het strafrecht invoeren. Dat gaat onder meer over het snelrecht, waarbij een persoon die is aangehouden in een dossier waar geen bijkomend onderzoek meer moet gebeuren binnen enkele dagen al voor de rechter kan verschijnen. De federale regering was het al eens geraakt over de invoering van snelrecht vanaf 10 dagen en tot 70 dagen na de aanhouding, maar dat wordt nu versneld naar respectievelijk 5 en 40 dagen.

Daarnaast wordt de voorziene strafverzwaring voor geweld tegen personen met een maatschappelijke functie uit het nieuwe strafwetboek getild en nu al aan de Kamer voorgelegd, waardoor het nog voor het einde van het jaar kan ingaan. Naast politieagenten in functie zal ook geweld tegen onder meer politiebeambten aan het onthaal, agenten die niet in functie zijn, advocaten en gerechtsdeurwaarders aanleiding geven tot zwaardere straffen.

Er komen ook zwaardere straffen voor weerspannigheid tegen de politie. Dat kon nu al vanaf 40 dagen werkonbekwaamheid, maar dat wordt herleid tot 1 dag.

Tot slot wordt een passage die stelt dat het verbod op verkeersbelemmering moet worden afgewogen tegenover onder meer het recht op staken uit het strafwetboek geschrapt. Over die verkeersbelemmering was eind 2020 nog heel wat te doen omdat ABVV-voorzitter Thierry Bodson en 16 andere ABVV-leden veroordeeld werden voor een wegblokkade tijdens een vakbondsactie.

Bpost

De kern vergaderde woensdagmiddag ook over de gunning van de krantenconcessie, maar daarover is er nog geen witte rook. Het contract voor de bedeling van kranten en tijdschriften, goed voor 125 miljoen euro aan subsidies, zit al jaren bij overheidsbedrijf bpost, maar concurrenten PPP en Proximy hebben de aanbesteding gewonnen.

De regering zou het erover eens zijn om de krantenconcessie volledig te schrappen, maar over wat er met de subsidie moet gebeuren is er geen overeenstemming. De PS pleit voor een fiscale compensatie voor de abonnees, Groen legde woensdag bij monde van vicepremier Petra De Sutter een voorstel op tafel om gerichte steun te voorzien voor de krantenbedeling in dunbevolkte regio’s. Het dossier gaat terug naar de werkgroepen en komt later deze week terug op de regeringstafel, met de bedoeling om vrijdag te landen.