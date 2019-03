Live Visa-affaire: De Block presenteert haar onderzoek: 'Van 121 personen hebben we geen idee van waar ze zijn'

14:34

'Niet voor herhaling vatbaar'

De methode-Francken 'is een nieuw migratiekanaal geworden', zegt De Block. 'Dat is nooit de bedoeling geweest.'

Daarnaast verliep de samenwerking tussen kabinet en contactpersonen verliep 'chaotisch'. 'Er is ook te weinig opvolging gegeven aan de mensen die een visum kregen. We kunen niet met zekerheid zeggen of alle betrokken personen in aanmerking kwamen voor internationale bescherming.'

'Als je dan weet dat zo'n visum in bepaalde landen meer waard is dat de lotto winnen, is dat systeem volgens mij ook gedoemd om tot problemen te leiden.'

'Het gebruik van deze procedure is niet voor herhaling vatbaar', besluit De Block.