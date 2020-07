Steven Van Gucht is viroloog bij Sciensano. Maar hoe viert hij vakantie? Om deze vijftien vragen te beantwoorden, had hij 13 minuten en 57 seconden nodig.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

...

Hoeveel dagen vakantie neemt u? Normaal neem ik elke zomer drie weken vakantie. Dit jaar wordt dat misschien wat moeilijk. De vakantie staat in mijn agenda gereserveerd, maar onder voorbehoud. Durft u deze zomer naar het buitenland? Toch wel, zolang het binnen de Europese Unie is. Al zou ik wel eerst de lokale situatie checken. Als die vergelijkbaar is met ons land, dan is het oké. Ik zal vermoedelijk naar de Alpen trekken, in Oostenrijk of Noord-Italië. Daar kun je heerlijk wandelen, weg van de grote drukte. Volgt u het nieuws als u op vakantie bent? Normaal nooit. Zelfs in België doe ik dat maar met een half oor. Maar aangezien ik dit jaar direct betrokken ben bij de coronacrisis zal ik de hoofdpunten nu wel blijven volgen. Wat is uw mooiste vakantieherinnering? Mijn grootouders hadden een caravan in de Ardense bossen, aan een rivier. Daar ging ik als kind vissen op wilde forel, die meteen daarna schoongemaakt en op de barbecue gegooid werd. Heel idyllisch. Wat is uw slechtste vakantieherinnering? Enkele jaren geleden waren we in Barcelona. Een heel mooie stad, maar kapotgemaakt door de toeristen. We wilden er La Boqueria bezoeken, een markt. Dat was een gigantische mensenzee. We hebben meteen rechtsomkeert gemaakt. Wat is het beste boek dat u op vakantie las? Ik moet enorm veel lezen voor mijn job. Dus op reis lees ik alleen hapklare, vlotte lectuur. Bij voorkeur een thriller of horrorverhaal. Van Stephen King, bijvoorbeeld. Welke boeken neemt u dit jaar mee? Vlak voor vertrek spring ik eens binnen in de bibliotheek, waar ik dan een boek of vier kies - waarvan ik er waarschijnlijk maar één zal lezen. Wat is uw ultieme tip voor een trip in eigen land? Bokrijk. Tussen die romantische huisjes kom ik tot rust, en je kunt er wandelen in het groen. Ik zie me na mijn pensioen nog wel figureren in zo'n huisje. Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen? Vorig jaar nog: een gletsjertocht in Noorwegen, samen met mijn zoon. Het was heel slecht weer en we beklommen die gletsjers met stijgijzers. Een unieke ervaring. Denkt u soms nog terug aan een vakantielief? Ik denk niet dat ik er ooit één heb gehad. Als kind heb ik eens vijf frank in de Trevifontein in Rome gegooid, met de wens dat ik zou trouwen met mijn toenmalige liefje. Dat is niet gelukt. Weggegooid geld, letterlijk. Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien? Ik heb al met het idee gespeeld om een sabbatical van enkele maanden te nemen, een lange trektocht te maken en zo volledig los te komen van alles. De Pacific Crest Trail of de Appalachian Trail in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld. Bent u weleens alleen op vakantie geweest? Helemaal alleen niet. Voor congressen ben ik vaak in buitenlandse steden, en dan bezoek ik weleens iets in mijn eentje. Maar dan mis ik toch altijd gezelschap. Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie? Vroeger wel, maar intussen heb ik geleerd om die knop af en toe uit te zetten. Ik heb dan ook de discipline om niet naar mijn e-mails te kijken. Al zal dat deze zomer misschien een beetje anders zijn. Welk festival of event zult u het meest missen deze zomer? Geen enkel. Ik zoek liever de rust op. Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar? Geluk zit in kleine dingen. Ik kan ook intens genieten van thuis zijn, barbecueën of naar de film gaan. Maar ik vind het wel belangrijk om er regelmatig eens uit te zijn. Dan kan ik toch beter loskomen van de sleur en stress van elke dag, en nadien apprecieer ik thuis alles dubbel zoveel.