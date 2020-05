De bekende Belgische viroloog Peter Piot is aangesteld als bijzonder adviseur van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Hij moet de Commissie adviseren op het vlak van onderzoek en innovatie in het kader van de Covid-19-pandemie.

"We willen de strijd tegen het coronavirus winnen en we moeten voor onze inspanningen bouwen op het advies van onze topexperts", legt von der Leyen de aanstelling van Piot uit. "De onschatbare ervaring van professor Piot zal ons de ontwikkeling en de inzet van vaccins, diagnoses en behandelingen om het coronavirus aan te pakken, helpen versnellen."

De viroloog maakte reeds deel uit van het wetenschappelijk comité dat de Commissie adviseert bij de aanpak van de pandemie. Hij zal ook mee nadenken over een te volgen strategie bij toekomstige epidemieën.

Van Piot (71) raakte dinsdag bekend dat hij zelf besmet is geraakt met het nieuwe coronavirus. "Het zal mijn leven veranderen, besef ik, ondanks de confronterende ervaringen die ik eerder met virussen heb gehad. Je voelt je kwetsbaarder", getuigde hij in Knack. Piot vergaarde wereldfaam door in 1976 mee het ebolavirus in Zaïre te ontdekken. Hij leidde ook pioniersonderzoek naar hiv/aids.

