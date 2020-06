Viroloog Marc Van Ranst vindt dat mondmaskers verplicht moeten worden in warenhuizen en winkels, heeft hij op Twitter gezegd. "'Sterk aangeraden' werkt duidelijk niet", stelt hij. Volgens minister Maggie De Block wordt het onderwerp ook besproken op de Nationale Veiligheidsraad.

Van Ranst argumenteert dat de drukte in de warenhuizen en winkels in de exitperiode waar we nu inzitten geleidelijk groter wordt. Omdat het daardoor niet altijd mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden pleit hij ervoor om het dragen van mondmaskers er te verplichten. In het algemeen wordt het dragen van een mondmasker "sterk aangeraden" op openbare plekken, zeker als de veilige afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd.

In bepaalde omstandigheden is een mondmasker wel verplicht. Zo moeten sommige beroepen een dragen, zoals marktkramers, kappers en obers. Daarnaast is het ook verplicht op het openbaar vervoer vanaf 12 jaar, op de middelbare school, op het werk als social distancing niet mogelijk is en bij de kapper of schoonheidsspecialist.

Tegenover de VRT zei ook Steven Van Gucht dat hij voorstander is van een verplichting in winkels. 'Een minderheid van de mensen draagt een mondmasker in de winkel. De sterke aanbeveling wordt los geïnterpreteerd, "het moet niet, dus we doen het niet". Mensen die de regels strikt volgen, voelen zich gefrustreerd. Als we de mondmaskers verplichten in winkels, is er geen discussie meer. Het is de Nationale Veiligheidsraad die hierover moet beslissen.'

Van Gucht nuanceert tegelijk ook: 'De grootste risico's lopen mensen niet in de winkel, maar wel op feestjes, als ze samenzijn met familie of in de horeca.'

Maandagochtend waarschuwde dr. Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES, in De Ochtend op Radio 1 nog dat we de coronamaatregelen moeten blijven respecteren. Ze zei dat in een reactie op de spontane feestjes van afgelopen weekend op het Flageyplein in Elsene en in Anderlecht. "Dit zien we met lede ogen aan. Dit komt niet goed als we zo verdergaan", klonk het.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) liet in Het Journaal verstaan dat de kwestie besproken zal worden op de Nationale Veiligheidsraad: 'Er zijn winkeliers die zelf verplichten om een mondmasker te dragen in de winkel. Als je dat verplichtg maakt, moet er handhaving zijn. Gaan we overal een politieagent zetten om dat te controleren? Veel warenhuizen en winkels vragen om het te dragen. Een verplichting zal worden besproken op de Nationale Veiligheidsraad.'

Van Ranst argumenteert dat de drukte in de warenhuizen en winkels in de exitperiode waar we nu inzitten geleidelijk groter wordt. Omdat het daardoor niet altijd mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden pleit hij ervoor om het dragen van mondmaskers er te verplichten. In het algemeen wordt het dragen van een mondmasker "sterk aangeraden" op openbare plekken, zeker als de veilige afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd. In bepaalde omstandigheden is een mondmasker wel verplicht. Zo moeten sommige beroepen een dragen, zoals marktkramers, kappers en obers. Daarnaast is het ook verplicht op het openbaar vervoer vanaf 12 jaar, op de middelbare school, op het werk als social distancing niet mogelijk is en bij de kapper of schoonheidsspecialist. Tegenover de VRT zei ook Steven Van Gucht dat hij voorstander is van een verplichting in winkels. 'Een minderheid van de mensen draagt een mondmasker in de winkel. De sterke aanbeveling wordt los geïnterpreteerd, "het moet niet, dus we doen het niet". Mensen die de regels strikt volgen, voelen zich gefrustreerd. Als we de mondmaskers verplichten in winkels, is er geen discussie meer. Het is de Nationale Veiligheidsraad die hierover moet beslissen.'Van Gucht nuanceert tegelijk ook: 'De grootste risico's lopen mensen niet in de winkel, maar wel op feestjes, als ze samenzijn met familie of in de horeca.'Maandagochtend waarschuwde dr. Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES, in De Ochtend op Radio 1 nog dat we de coronamaatregelen moeten blijven respecteren. Ze zei dat in een reactie op de spontane feestjes van afgelopen weekend op het Flageyplein in Elsene en in Anderlecht. "Dit zien we met lede ogen aan. Dit komt niet goed als we zo verdergaan", klonk het.Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) liet in Het Journaal verstaan dat de kwestie besproken zal worden op de Nationale Veiligheidsraad: 'Er zijn winkeliers die zelf verplichten om een mondmasker te dragen in de winkel. Als je dat verplichtg maakt, moet er handhaving zijn. Gaan we overal een politieagent zetten om dat te controleren? Veel warenhuizen en winkels vragen om het te dragen. Een verplichting zal worden besproken op de Nationale Veiligheidsraad.'