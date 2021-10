Vind jij dat je erbij hoort in ons land?

Wie nieuw of anders is, wordt vaak niet aanvaard in een groep. Dat blijkt uit studies van sociaal psychologen. Vind jij dat je erbij hoort in ons land? Of voel je je hier vaak uitgesloten? Sociaal psycholoog Loes Meeussen (KU Leuven) legt uit wanneer je je ergens goed voelt. En hoe de overheid ervoor kan zorgen dat iedereen zich hier thuis voelt.