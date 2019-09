Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne heeft een Twitter-stormpje ontketend met een tweet over de besparingsvrees van het Vlaamse middenveld. Vanuit SP.A, Groen en CD&V wordt verontwaardigd gereageerd.

Waarover gaat het? In een open brief in De Morgen drukken 78 organisaties woensdag de vrees uit buitenspel gezet te worden en het slachtoffer te worden van besparingen door de nieuwe Vlaamse regering.

Aanleiding is de mogelijke financiële drooglegging van het Minderhedenforum en gelijkaardige organisaties. In de N-VA-onderhandelingsnota over integratie en inburgering staat dat organisaties 'gebaseerd op herkomst of levensbeschouwing' niet langer ondersteund zullen worden door Vlaanderen. Zo komt het Minderhedenforum in het vizier.

De ondertekenaars van de open brief zijn een bonte verzameling, gaande van vakbonden, over holebivereniging Çavaria tot vrouwenorganisaties als Femma of KVLV, maar ook Chirojeugd Vlaanderen of ouderenorganisatie Okra sloten zich aan.

'Dat wijst erop dat de ongerustheid breed gedragen is. Ook die organisaties vrezen voor verdere besparingen', zegt Sarah Scheepers van Ella vzw, een vrouwenorganisatie die het initiatief steunt.

Ze wijst erop dat het middenveld drempels kan verlagen tussen burger en overheid. 'Mensen in een zwakke positie, die anders nauwelijks gehoord worden, kunnen collectief wel degelijk hun stem laten horen. Het middenveld kan blinde vlekken van het beleid invullen', klinkt het.

Twitterstormpje

Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne reageerde via Twitter op dat artikel. 'De zuilen roeren zich. De kiezer heeft hen al gelost. Nu nog die nieuwe Vlaamse regering. Doen aub', tweette de burgemeester van Kortrijk.

Zowel vanuit het middenveld als uit politieke hoek kwamen er woensdagvoormiddag meteen kritische reacties op die tweet. 'Ook @openvld zet nu aanval in op engagement en vrijheid. Vrijheid van vereigen om zich te engageren. Hij wil nog minder - functionerende - overheid en wil af van middenveld. Weg met Scouts? Chiro? Weg met zorg vr eenzame senioren? Wat een kil ventje zeg. Ieder voor zich. Bah', tweette SP.A-fractieleider Conner Rousseau.

'Wat een groteske en incorrecte reactie. Het gaat over organisatie waar de rechten van vrouwen, holebi's, minderheden, mensen in armoede en anderen worden ondersteund. Is dat dan niet meer van tel voor @openvld? #hallucinant', reageert Groen-parlementslid An Moerenhout.

Ook CD&V'er Felix De Clerck is scherp voor zijn burgemeester: 'Voor deze burgervader is het middenveld enkel nog goed om op te dienen bij één van zijn stadsbarbecues'.

In een aanvullende reactie aan Belga verduidelijkt Van Quickenborne dat het voor hem vooral gaat om het 'primaat van de politiek'. 'Vakbonden, ziekenfondsen, werkgeversorganisaties, onderwijskoepels en sommige andere middenveldorganisaties hebben nog steeds veel macht, worden vaak betaald met belastinggeld en moeten zich veel te weinig verantwoorden. Ze remmen noodzakelijke hervormingen af. Kijk naar het debat over brugpensioen', legt hij uit.

Van Quickenborne wil dus niet het middenveld of verenigingsleven in zijn geheel viseren. 'Ik geloof in mensen die zich verenigen - dat is trouwens de sterkte van onze stad en we stimuleren dat zelfs - maar niet om zich in de plaats te stellen van de politici. Er zijn ook veel burgers die niet behoren tot het middenveld. Zij hebben evenveel recht op een stem', klinkt het.

'Op 26 mei hebben de kiezers de zuilen definitief losgelaten. Iemand die lid is bij de CM kan vandaag zonder boe of ba voor N-VA of zelfs VB stemmen. Dankzij de individualisering en technologie kan de burger rechtstreeks zijn/haar stem laten horen bij de politiek. Het middenveld zal zich moeten heruitvinden', besluit de Open VLD'er