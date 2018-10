Vilvoorde: Open VLD beschuldigt Bonte van 'woordbreuk' en zet coalitiegesprekken op pauze

De manier waarop Bonte kartelpartner Groen uit het bestuur heeft geweerd, is absoluut niet naar de zin van coalitiepartner Open VLD. In een gezamenlijk persbericht met Groen en N-VA, spreekt huidig Open VLD-schepen Jo De Ro van een 'woordbreuk' van Hans Bonte.

'De brutaliteit en de woordbreuk van Hans Bonte: het is niet onze manier van politiek bedrijven. Vilvoorde verdient beter', zeggen Jo De Ro , Barbara De Bakker (Groen) en Jan Anciaux (N-VA).

De drie partijen lassen daarom onderhandelingspauze in tot 11 november, Wapenstilstand. 'Dat betekent dat er geen meerderheid tot stand kan komen, want CD&V en sp.a hebben slechts 15 op 35 zetels', klinkt het. 'De ambitie van Open VLD, Groen en N-VA is niet om de situatie moeilijker te maken, wel om een stabiel en eerlijk bestuur op de been te brengen', staat er nog in het gezamenlijke persbericht.