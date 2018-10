Vilvoorde: Groen neemt de tijd voor standpunt over uitnodiging SP.A

In de nacht van zondag op maandag bereikte het kartel SP.A-Groen, CD&V en Open Vld een akkoord over de vorming van een nieuwe coalitie en het bestuursakkoord. Maar toen bleek dat burgemeester Hans Bonte (SP.A) geen schepenmandaat wou geven aan kartelpartner Groen, omdat de drie kersvers verkozen gemeenteraadsleden te onervaren zouden zijn, kozen de groenen voor de oppositie.

Even later verspreidden Open Vld, Groen en N-VA een mededeling waarin ze fel uithaalden naar 'de brutaliteit en woordbreuk van Bonte' en waarin een pauze in de coalitiebesprekingen aangekondigd werd tot 11 november. Na een oproep van CD&V om de gesprekken te hervatten meldde sp.a dinsdagavond 'dat ze constructief wil meewerken aan een snelle oplossing voor de ontstane politiek impasse'.

Een schepenmandaat voor Groen is daarbij niet uitgesloten. 'We hebben nog geen standpunt ingenomen over het voorstel van sp.a en CD&V en bekijken momenteel nog de verschillende opties die openliggen gaande van de afgesproken coalitie, ons terugtrekken in de oppositie of vorming van een anticoalitie', zegt Groen-verkozene Barbara De Bakker. 'Belangrijk hierbij is ook de raadpleging van onze achterban de komende dagen.'

Volgens Groen heeft Hans Bonte heeft de partij dinsdagavond zelf gecontacteerd over het nieuwe SP.A-standpunt, maar is over een schepenpost voor Groen nog niet gesproken. 'Voor ons is het niet om de postjes te doen. We willen wel mee aan tafel zitten en wegen op het beleid hetgeen een aanwezigheid in het schepencollege veronderstelt. We hebben immers geen zin om mee te doen vanuit de tweede lijn', besluit De Bakker.